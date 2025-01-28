28/01/2025 10:03

【議息前瞻】安聯投資料聯儲局本月按兵不動，上半年只減息一次

《環富通基金頻道28日專訊》安聯投資全球固定收益首席投資總監Michael Krautzberger預期聯儲局將在1月28至29日的政策會議上按兵不動，因此聯邦基準利率的目標區間將維持在4.25至4.50%。



自聯儲局於2024年9月開啟減息周期以來，美國經濟數據仍然強勁。聯儲局在2025年頭幾個月內，政策立場仍將保持謹慎。市場共識已轉向認為聯儲局的政策立場不會如以往般偏向鴿派，2025年上半年聯儲局只會減息一次。考慮到美國經濟的增長和通脹預期，市場共識在目前來看是合理的。但如果預期美國的實際利率和債券期限溢價進一步回升，這或足以令美國金融環境緊張，並削弱今年美國經濟的較高增長預期，從而促使聯儲局再次採取行動。



*美國經濟仍良好惟通脹較複雜，傾向採收益率曲線陡峭化策略*



隨著美國新政府上任，美國經濟表現依然良好，失業率僅為4.1%，幾乎沒有跡象顯示勞動市場將急劇惡化。同時，受到特朗普支持經濟增長的政策議程所推動，市場普遍看好美國今年的經濟前景，預測2025年的經濟增長達2.2%，而2024年則為2.8%。然而，通脹的情況則較為複雜；雖然通脹壓力減弱，但聯儲局偏好的核心PCE通貨膨脹指標仍高於同比增長2.8%的目標。因此，聯儲局在評估新的增長與通脹數據時，將維持較審慎的政策立場，在短期內保持觀望態度。



從策略角度來看，安聯投資傾向於在美國採取收益率曲線陡峭化的策略，因為美國的期限溢價仍然過低。更傾向於在風險/回報較佳的國家、當前定價減息周期較溫和的市場以及實際收益率相對吸引的市場中持有存續期。因此，策略性地選擇持有美國短期存續期。鑑於美國的貨幣和財政政策立場，以及美國關稅和移民政策帶來的潛在通脹上行風險，亦傾向持有美國抗通膨債券。(wa)