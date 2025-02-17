28/01/2025 09:08

【ＡＩ】英偉達市值大蒸發，稱DeepSeek印證其晶片具效益

《經濟通通訊社28日專訊》中國AI公司DeepSeek(深度求索)在20日發布最新開源模型時聲稱，其使用的英偉達晶片遠少於ChatGPT等競爭對手，且使用更少數據，對美國AI市場造成衝擊。英偉達在周一（27日）美股股價曾瀉17.8%，大跌16.86%收市，英偉達股票市值損失超過6000億美元，這是華爾街有史以來單日損失最嚴重的公司，也是英偉達去年9月創下的單日損失紀錄的兩倍多。



英偉達發聲明稱，DeepSeek的發展表明，英偉達的晶片對中國市場具效益，未來將需要更多AI晶片來滿足DeepSeek等服務需求。



*英偉達：DeepSeek借助完全符合出口管制規定的算力，創建新模型*



DeepSeek早前表明其使用了大約2000塊英偉達相對落後的H800晶片，用於開發出去年底推出的模型DeepSeek-V3。訓練成本遠不及Meta、OpenAI等美國科技巨頭，而這些晶片的設計符合美國2022年發布的出口管制。



英偉達在聲明中指出，DeepSeek是一項卓越的人工智能進展，也是測試時擴展的絕佳範例。DeepSeek的研究展示了如何運用該技術，借助廣泛可用的模型以及完全符合出口管制規定的算力，創建新模型。推理過程需要大量英偉達GPU和高性能網絡。如今我們有三條擴展定律：持續適用的預訓練和後訓練定律，以及新的測試時擴展定律。(ct)