28/01/2025 09:38

【ＡＩ】DeepSeek爆紅，特朗普：對美國企業是「警鐘」

《經濟通通訊社28日專訊》中國AI公司DeepSeek(深度求索)爆紅，引發環球科技股暴跌。綜合外媒報道，美國總統特朗普就此回應：「但願由中國企業發布的DeepSeek人工智慧會成為替我們產業敲響的一記警鐘，我們必須全神貫注於競爭才能致勝。」



特朗普又稱，這次的震撼彈對矽谷來說也可以是「正面」的，迫使他們以更低廉的方式進行創新。「與其砸數十億美元，你可以花更少的錢，並有機會產生相同的結果。」



*市場對DeepSeek低廉成本存質疑*



DeepSeek早前表明其使用了大約2000塊英偉達相對落後的H800晶片，用於開發出去年底推出的模型DeepSeek-V3，花不到2個月時間，少於600萬美元即開發完成。



據《華爾街日報》報道，關於DeepSeek的技術仍存有許多未知，包括在美國晶片管制影響下，DeepSeek究竟獲得哪些類型晶片。市場上不少分析師對DeepSeek的對外說法提出質疑。



花旗分析師表示，「雖然DeepSeek的表現可能具突破性，我們對其成果，能在未使用先進GPU進行微調情況下完成的說法，表示懷疑。」



美國AI新創公司Scale AI執行長Alexandr Wang之前向美媒透露，DeepSeek被指使用了被禁止出口到中國的英偉達GPU產品。不過，英偉達在最新聲明中指出，DeepSeek說明了如何利用技術、可廣泛使用的模型，及在完全符合出口管制下，創建出新的模型。(ct)