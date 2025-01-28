28/01/2025 09:43

《珠玉之論－陳鳳珠》內地經濟基本面有望持續改善

《珠玉之論》內地2024年全年經濟增長達到5%的目標水平，主要受惠去年第四季國內生產總值按年上升5.4%。2024年第一季內地經濟增長5.3%，第二季增長4.7%，第三季增長4.6%，第二及第三季經濟增速回落，但第四季加快增長至5.4%，相信因去年9月中央政治局會議部署一攬子增量政策，加上內地積極刺激內需消費，帶動家品及汽車類產品銷售，支持社會消費品零售總額上升所致。



去年外在環境對內地經濟發展的壓力加大，內部困難亦增多，今年面臨美國新任總統的政策不確定性，相信內地需要更靈活實施政策應對。另外，估計內地今年將會加大力度推出財政措施，料今年內地的經濟增長將會維持，經濟基本面有望持續改善。《獨立股評人 陳鳳珠》



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