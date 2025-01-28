28/01/2025 09:14

【外圍經濟】英偉達狂瀉近17%收市，市值蒸發5890億美元

《經濟通通訊社28日專訊》美股周一(27日)爆發小股災，英偉達狂瀉近17%收市，市值蒸發5890億美元，是美股史上單日最大，多隻晶片股跌幅呈雙位數。



*特朗普：美企全神貫注競爭才能取勝*



美國總統特朗普對此表示，中國初創企業DeepSeek的出現，導致科技股暴跌，對美國公司敲響警鐘。他認為美國公司需要全神貫注競爭才能取勝。不過，DeepSeek帶來的衝擊亦可能對矽谷產生正面影響，因為可以迫使矽谷以更低的成本進行創新。



*英偉達：DeepSeek反映AI晶片在華實用價值*



與此同時，英偉達發表聲明表示，中國人工智能公司DeepSeek所取得的進展，顯示出英偉達晶片在中國市場的實用價值，且未來為滿足DeepSeek的服務需求，將需要更多英偉達晶片。



英偉達在聲明中稱，DeepSeek在人工智能領域取得了卓越進展，是「測試時間縮放」的絕佳範例。DeepSeek的成果展示了如何利用這一技術來創建新模型。(rc)