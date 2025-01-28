28/01/2025 09:37

【特朗普新政】參院確認貝森特任美財長，傳將推2.5%普遍關稅

《經濟通通訊社28日專訊》美國參議院周一(27日)以68票贊成、29票反對的結果確認貝森特出任財政部長。



參議院財政委員會主席克雷波(Mike Crapo)表示，貝森特將「致力於恢復在特朗普領導下的繁榮與機遇」。



貝森特是美國投資家和對沖基金經理，曾是索羅斯基金管理公司的合伙人，也是全球宏觀投資公司Key Square集團的創辦人。



*普遍關稅預計上限20%*



《金融時報》引述消息人士指出，貝森特正推動對美國進口商品徵收新的普遍關稅，初始稅率為2.5%，並計劃每月以相同幅度逐步上調，最終可能提高至20%。分析指漸進加徵關稅是為讓企業有時間適應，同時為美國政府與其他國家談判提供空間。



不過消息人士又透露，目前尚不確定貝森特是否能成功說服其他主要利益相關方接受他的提案，包括商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。(rc)