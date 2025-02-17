03/02/2025 15:35

【ＡＩ】大摩：內地低成本大模型提高AI應用，利好騰訊阿里百度

《經濟通通訊社3日專訊》摩根士丹利發表研究報告指出，除DeepSeek以外，內地已透過多個具成本效益的大型語言模型展示其人工智能效率，惟仍處於擴展早期階段，而且面臨處理器(GPU)出口管制風險，或令運算更受限制。而且美國科技龍頭仍可以複製DeekSeek工程效率，並繼續對智能模型提高GPU投資。



不過，由於較低的推理成本推動了更高的使用率，主要利好騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)及百度(09999)。該行預計，在中國相關客戶端(2C)應用將跑贏企業端(2B)，因此騰訊潛在在微信中推出Al功能可視為催化劑；阿里則受惠於大多數LLM及自研開源LLM託管業務，推升雲業務收入；百度全面投入AI策略，將加快上季及今年雲端收入增長。(rh)



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