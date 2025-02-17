03/02/2025 15:36

【ＡＩ】美銀：開源AI模型利好軟件公司，首選金山軟件、金蝶

《經濟通通訊社3日專訊》較低成本的AI模型DeepSeek出世，美銀證券發表研究報告指出，對軟件而言，可加快AI應用及變現能力，因為開源的AI模型令SaaS公司更輕鬆地在現有軟件產品中添加AI功能或推出新AI產品；首選股分別為金山軟件(03888)及金蝶國際(00268)，目標價分別45元及12元，評級均為「買入」。



此外，對數據中心面言，短期收入影響有限，但長期則有更多正面需求；公有雲亦可見更多增長機會。對內地半導體公司而言可能略有好處，其中，由於受晶片禁令影響，內地晶片短期內仍處於短缺狀態。(rh)



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