22,720.78
+100.45
(+0.44%)
22,740
+73
(+0.32%)
高水19
8,364.05
+32.65
(+0.39%)
5,543.88
+17.66
(+0.32%)
2,072.99億
3,351.30
+4.58
(+0.137%)
3,944.36
+5.35
(+0.136%)
10,808.94
+59.48
(+0.553%)
2,134.41
-5.12
(-0.24%)
96,188.6700
+70.5500
(0.073%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0742
澳元最佳客戶買入價
4.9615
歐元最佳客戶買入價
8.1909
英鎊最佳客戶買入價
9.8215
日圓最佳客戶買入價
5.1371
休市美股: 2月17日休市
推廣etnet賞你蛇年太歲開運掛飾，新年趨吉避凶
恒生指數
22,720.78
+100.45
(+0.44%)
期指
高水19
22,740
+73
(+0.32%)
國企指數
8,364.05
+32.65
(+0.39%)
科技指數
5,543.88
+17.66
(+0.32%)
大市成交
2,072.99億
股票
1,941.54億
(93.659%)
窩輪
53.68億
(2.589%)
牛熊證
77.78億
(3.752%)
即時更新：17/02/2025 11:00
可賣空股票總成交
3,405.91億
主板賣空
533.33億
(15.659%)
更新：14/02/2025 16:59
上証指數
成交：4,299.43億
3,351.30
+4.58
(+0.137%)
滬深300
3,944.36
+5.35
(+0.136%)
深証成指
10,808.94
+59.48
(+0.553%)
MSCI中國A50
2,134.41
-5.12
(-0.24%)
比特幣
資料由Binance提供
96,188.6700
+70.5500
(0.073%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0742
澳元/港元
最佳客戶買入價
4.9615
歐元/港元
最佳客戶買入價
8.1909
英鎊/港元
最佳客戶買入價
9.8215
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1371
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

27
六月
啟德體育園｜亞洲天王周杰倫進駐啟德體育園主場館，明年6月約定歌迷一起進《嘉年華》連瘋三晚！ 啟德體育園｜亞洲天王周杰倫進駐啟德體育園主場館，明年6月約定歌迷一起進《嘉年華》連瘋三晚！
大型盛事 音樂會
啟德體育園｜亞洲天王周杰倫進駐啟德體育園主場館，明年6月約定歌迷一起進《嘉年華》連瘋三晚！
推介度：
27/06/2025 - 29/06/2025
09
四月
【Coldplay香港演唱會2025】Coldplay：Music of The Spheres 世界巡演香港站 【Coldplay香港演唱會2025】Coldplay：Music of The Spheres 世界巡演香港站
音樂會
【Coldplay香港演唱會2025】Coldplay：Music of The Spheres 世...
推介度：
09/04/2025 - 12/04/2025
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股00388 香港交易所00941 中國移動00020 商湯－Ｗ03690 美團－Ｗ
etnet專輯
Art Month ...
etnet專輯

高息定存 | 一周高息合集，減息預期降溫，銀行3個月最高5....

16/02/2025 10:55
貨幣攻略

美國殖民加沙勢在必行，約旦進退維谷

13/02/2025 10:08
大國博弈
說說心理話
Watch Trends 2024
北上食買玩
Art Month 2024
理財秘笈
流感高峰期
山今養生智慧
輕鬆護老
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪 即睇30周年慶特輯
香港好去處
易經看世界 世界風雲變
新聞
股票
Highlight:
【即時期權】etnet新增每周期權功能，操作更靈活！
立即讚好etnet Facebook專頁！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
Prime Rate 最優惠利率
5.250%
恒生, 中銀, 滙豐
19/12/2024 19:49
5.500%
大新, 上商, 渣打香港, 東亞, 工銀亞洲
23/12/2024 13:06
5.625%
富邦, 交銀香港, PAO bank, 天星, 創興, 花旗, 南商, 中信銀行(國際), 集友, 招商永隆
14/02/2025 11:57
5.750%
星展
13/11/2024 14:24
5.875%
大眾, 建行亞洲
13/11/2024 14:38
6.625%
眾安
13/11/2024 15:41
評論
貴金屬
XAU 黃金現貨
2,898.9700
+19.6000
+0.681%
XAG 白銀現貨
32.3892
+0.3570
+1.115%
更新：17/02/2025 11:00
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處