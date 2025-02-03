03/02/2025 17:10

《外圍焦點》亞特蘭大聯儲總裁發表講話，歐元區公布CPI

《經濟通通訊社3日專訊》美國總統特朗普發動關稅戰，宣布將對中國、加拿大、墨西哥加徵關稅，消息波及華爾街，美股上周五（31日）受壓。道指跌337.47點或0.75%，報44544.66點；標普500指數跌30.64點或0.5%，報6040.53點；納指跌54.31點或0.28%，報19627.44點。港股方面，恆生指數收市報20217，跌7點，成交1250億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間4日凌晨1:30am，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克就經濟前景發表講話。



數據方面，今晚6:00pm，歐元區公布1月消費者物價指數，月率料由0.4%逆轉至下滑0.4%，年率升幅料維持於2.4%。10:45pm，美國公布1月製造業採購經理人指數。11:00pm，美國公布1月ISM製造業指數，料由49.2升至49.9。(wa)