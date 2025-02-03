03/02/2025 13:34

【外圍經濟】日本央行會議紀要：防止日圓貶值成首要考慮因素

《經濟通通訊社3日專訊》日本央行於上月決定加息，剛公布的政策會議紀要顯示，央行政策委員會對日圓貶值，及其對通脹影響的擔憂日益增加。



根據周一（3日）發布的會議紀要，有委員在會議上表示：「從避免日圓貶值和金融活動過熱的角度看，央行有必要調整貨幣寬鬆程度。前二者似乎都是由於對持續貨幣寬鬆的預期過高造成的。」



「日圓」一詞在紀要中出現了7次，高於12月報告中的3次。有委員表示：「從日本經濟的現狀來看，日圓像去年上半年那樣的快速貶值是不可取的。」「如果經濟活動和物價保持正常，央行就有必要繼續相應地提高政策利率。」



日圓在1月初跌至六個月低點，接近160日圓兌1美元的關鍵門檻。分析指，會議紀要料會強化市場觀點，即匯率是日本央行考慮加息的重要因素，而且這種狀況可能會持續下去。(jf)