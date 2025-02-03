03/02/2025 14:26

【特朗普新政】石破茂周內訪白宮，將力陳關稅戰對日本負面影響

《經濟通通訊社3日專訊》日媒引述日本官方消息稱，日本首相石破茂計劃周四（6日）啟程，對美國展開為期3日訪問，並與周五（7日）舉行特朗普就任總統後首次美日首腦會談。



據共同社報道，在「中國擴大影響力、朝鮮繼續開發導彈與核武」的形勢下，雙方將討論深化美日同盟。石破或許會強調日本是最大的對美投資國，今後也將擴大投資。



不過，特朗普將於當地時間周二（4日），率先在白宮接見以色列總理內塔尼亞胡，是他接待的首位外國首腦。



日本財務相加藤勝信則在周日（2日）播出的富士電視台節目中，就特朗普對中國、加拿大和墨西哥加征高關稅稱：「非常擔憂會對全球經濟帶來的影響」。他還表示：「必須密切關注匯率變動和美國貨幣政策的動向。」



*墨西哥關稅打擊日系車廠*



在將被加征25%關稅的墨西哥，很多日系車商設有生產線，若啟動關稅措施，則不可避免地將受到衝擊。日本政府相關人士指「可能演變為供應鏈的重組」，還表示「沒想到曾具有優勢的墨西哥的工廠地理位置，一下子變成最不利的情況，今後很難預測」。(jf)