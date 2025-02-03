03/02/2025 16:11

【特朗普新政】馬斯克指控美國國際開發署資助新冠武器

《經濟通通訊社3日專訊》負責領導美國「政府效率部」(DOGE)的億萬富豪馬斯克，向美國國際開發署(USAID)開刀。他不僅指該署是「犯罪組織」，更指它曾資助「COVID-19生物武器」。



馬斯克周日（2日）在其X社交網站頁面寫道：「USAID是一個犯罪組織，現在是它壽終正寢之時。」他還進一步指，USAID資助了包括COVID-19在內的生物武器研究。



他寫道：「你們知道嗎，美國國際開發署利用你們的稅款，資助了包括COVID-19在內的生物武器研究，已導致數百萬人喪生？」



DOGE較早前已終止了USAID對外國的一切援助，並下令該署60名高官休假。(jf)