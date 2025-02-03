03/02/2025 08:21
【開市Ｇｏ】美啟貿易戰道指跌，港股通續停，車股交付量比拼
【要聞盤點】
1、美國總統特朗普簽署行政令，對墨西哥和加拿大商品加徵25%關稅，對加拿大能源及中國商品加徵10%，關稅措施將於4日生效，且行政令含報復條款，若相關國家報復，美國將進一步提高關稅。因憂慮關稅戰打壓環球經濟前景，道指跌337點；標普500指數跌30點；納指跌54點。中國金龍指數下跌258點，創下逾七周來最大跌幅，攜程和阿里巴巴對指數拖累最大。日經期貨截至上午8時06分跌700點。
2、加拿大宣布對美國商品加徵25%關稅，墨西哥將公布報復措施，中國則向世貿組織提訴，並採取反制，但未詳述，外界分析中國遭徵關稅稅率低於其他兩大出口國，變相有利中國。
3、特朗普稱後續「絕對」會向歐盟徵收關稅，歐盟警告勿對其加關稅，否則將實施報復。
4、美聯儲維持利率不變，聯邦基金利率目標區間為4.25-4.5厘，符合市場預期，香港銀行暫時按兵不動。
5、香港金管局回應美聯儲議息決定稱金融運作暢順，港元拆息趨近美元息率，短期拆息受本地因素影響，市民應慎重考慮利率風險。
6、A股今明仍休市，春節假期1月28日至2月4日休市，共放假8天，港股通暫停交易。
7、歐洲央行減息25基點，存款便利利率降至3.25厘，10月23日生效，預計通脹明年回到2%目標值。
8、英特爾四季度EPS超預期，數據中心收入向好，Meta收入及資本開支超預期，蘋果收入超預期，特斯拉收入遜預期，惟預告今年6月將在美國德州推出不需要人類駕駛員監督的全自動駕駛(FSD)版本。
【焦點股】
【油金報價】
1、美國總統特朗普簽署行政令，對墨西哥和加拿大商品加徵25%關稅，對加拿大能源及中國商品加徵10%，關稅措施將於4日生效，且行政令含報復條款，若相關國家報復，美國將進一步提高關稅。因憂慮關稅戰打壓環球經濟前景，道指跌337點；標普500指數跌30點；納指跌54點。中國金龍指數下跌258點，創下逾七周來最大跌幅，攜程和阿里巴巴對指數拖累最大。日經期貨截至上午8時06分跌700點。
2、加拿大宣布對美國商品加徵25%關稅，墨西哥將公布報復措施，中國則向世貿組織提訴，並採取反制，但未詳述，外界分析中國遭徵關稅稅率低於其他兩大出口國，變相有利中國。
3、特朗普稱後續「絕對」會向歐盟徵收關稅，歐盟警告勿對其加關稅，否則將實施報復。
4、美聯儲維持利率不變，聯邦基金利率目標區間為4.25-4.5厘，符合市場預期，香港銀行暫時按兵不動。
5、香港金管局回應美聯儲議息決定稱金融運作暢順，港元拆息趨近美元息率，短期拆息受本地因素影響，市民應慎重考慮利率風險。
6、A股今明仍休市，春節假期1月28日至2月4日休市，共放假8天，港股通暫停交易。
7、歐洲央行減息25基點，存款便利利率降至3.25厘，10月23日生效，預計通脹明年回到2%目標值。
8、英特爾四季度EPS超預期，數據中心收入向好，Meta收入及資本開支超預期，蘋果收入超預期，特斯拉收入遜預期，惟預告今年6月將在美國德州推出不需要人類駕駛員監督的全自動駕駛(FSD)版本。
【焦點股】
|板塊/個股
|新聞內容
|電商股：
阿里巴巴(09988)、
京東集團(09618)、
騰訊(00700)
|特朗普新關稅取消800美元以下包裹關稅豁免
|本港地產股：
恒地(00012)、
長實(01113)、
新世界(00017)
|美聯儲維持利率不變，港銀按兵不動
|內房股：
龍湖(00960)、
碧桂園(02007)、
華潤置地(01109)
|中國百強房企1月銷售金額同比降3.2%，
環比降49.6%
|美團(03690)、
騰訊(00700)
|富達百億美元基金加投中國股票，建倉美團、騰訊
|AI板塊：
百度(09888)、
騰訊(00700)、
阿里巴巴(09988)
|OpenAI推輕量AI模型o3-mini，將免費使用；
阿里發布新模型，聲稱超越DeepSeek-V3
|博彩股：
金沙中國(01928)、
銀河娛樂(00027)、
美高梅中國(02282)
|澳門1月博彩收入下降5.6%，不及預期；
金沙中國去年第四季經調整物業EBITDA跌12.7%
|萬洲國際(00288)
|分拆史密斯菲爾德美上市，售舊股套現2.6億美元
|小鵬汽車(09868)
|1月交付量30350輛，
除比亞迪外唯一破3萬輛的本港新能源車企
|理想汽車(02015)
|1月交付新車3萬輛，按年跌4%
|比亞迪(01211)
|1月銷量30萬輛，按年增49%
|吉利汽車(00175)
|1月銷量近27萬輛，按年升25%
|蔚來(09866)
|1月交付汽車1.4萬輛，按年增38%
|萬順集團(01746)
|控股股東潛在售75%股權予薛瀚，今早復牌
|優必選(09880)
|全體執董及高管料增持最多5000萬元H股
【油金報價】
|名稱
|報價（美元）
|升跌
|紐約期油
|74.06
|+2.11%
|布倫特期油
|76.36
|+0.94%
|黃金現貨
|2794.84/盎司
|-0.26%
|黃金期貨
|2833.60/盎司
|-0.05%