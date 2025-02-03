03/02/2025 08:21

板塊/個股 新聞內容 電商股：

阿里巴巴(09988)、

京東集團(09618)、

騰訊(00700) 特朗普新關稅取消800美元以下包裹關稅豁免 本港地產股：

恒地(00012)、

長實(01113)、

新世界(00017) 美聯儲維持利率不變，港銀按兵不動 內房股：

龍湖(00960)、

碧桂園(02007)、

華潤置地(01109) 中國百強房企1月銷售金額同比降3.2%，

環比降49.6% 美團(03690)、

騰訊(00700) 富達百億美元基金加投中國股票，建倉美團、騰訊 AI板塊：

百度(09888)、

騰訊(00700)、

阿里巴巴(09988) OpenAI推輕量AI模型o3-mini，將免費使用；

阿里發布新模型，聲稱超越DeepSeek-V3 博彩股：

金沙中國(01928)、

銀河娛樂(00027)、

美高梅中國(02282) 澳門1月博彩收入下降5.6%，不及預期；

金沙中國去年第四季經調整物業EBITDA跌12.7% 萬洲國際(00288) 分拆史密斯菲爾德美上市，售舊股套現2.6億美元 小鵬汽車(09868) 1月交付量30350輛，

除比亞迪外唯一破3萬輛的本港新能源車企 理想汽車(02015) 1月交付新車3萬輛，按年跌4% 比亞迪(01211) 1月銷量30萬輛，按年增49% 吉利汽車(00175) 1月銷量近27萬輛，按年升25% 蔚來(09866) 1月交付汽車1.4萬輛，按年增38% 萬順集團(01746) 控股股東潛在售75%股權予薛瀚，今早復牌 優必選(09880) 全體執董及高管料增持最多5000萬元H股

名稱 報價（美元） 升跌 紐約期油 74.06 +2.11% 布倫特期油 76.36 +0.94% 黃金現貨 2794.84/盎司 -0.26% 黃金期貨 2833.60/盎司 -0.05%

【要聞盤點】1、美國總統特朗普簽署行政令，對墨西哥和加拿大商品加徵25%關稅，對加拿大能源及中國商品加徵10%，關稅措施將於4日生效，且行政令含報復條款，若相關國家報復，美國將進一步提高關稅。因憂慮關稅戰打壓環球經濟前景，道指跌337點；標普500指數跌30點；納指跌54點。中國金龍指數下跌258點，創下逾七周來最大跌幅，攜程和阿里巴巴對指數拖累最大。日經期貨截至上午8時06分跌700點。2、加拿大宣布對美國商品加徵25%關稅，墨西哥將公布報復措施，中國則向世貿組織提訴，並採取反制，但未詳述，外界分析中國遭徵關稅稅率低於其他兩大出口國，變相有利中國。3、特朗普稱後續「絕對」會向歐盟徵收關稅，歐盟警告勿對其加關稅，否則將實施報復。4、美聯儲維持利率不變，聯邦基金利率目標區間為4.25-4.5厘，符合市場預期，香港銀行暫時按兵不動。5、香港金管局回應美聯儲議息決定稱金融運作暢順，港元拆息趨近美元息率，短期拆息受本地因素影響，市民應慎重考慮利率風險。6、A股今明仍休市，春節假期1月28日至2月4日休市，共放假8天，港股通暫停交易。7、歐洲央行減息25基點，存款便利利率降至3.25厘，10月23日生效，預計通脹明年回到2%目標值。8、英特爾四季度EPS超預期，數據中心收入向好，Meta收入及資本開支超預期，蘋果收入超預期，特斯拉收入遜預期，惟預告今年6月將在美國德州推出不需要人類駕駛員監督的全自動駕駛(FSD)版本。【焦點股】【油金報價】