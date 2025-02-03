03/02/2025 15:30

【特朗普新政】關稅及減息預期放緩推低港股，料電商航運領域受壓

《經濟通通訊社3日專訊》踏入蛇年，港股紅盤低開，恒指低開過百點後愈跌愈多，早段最多逾四百多點，惟午後跌幅顯著收窄，據報中國準備與特朗普開展貿易協商。艾德金融執行董事陳政深向《經濟通通訊社》表示，港股農曆年假期內，聯儲局雖然一如市場預期維持利率不變，會後聲明刪走「通脹朝著目標取得進展」字眼，暗示未來或不急於減息，市場甚至預料上半年有機會不減息。聯儲局言論推動美元上升，加密貨幣價格下跌。加上美國對華進口商品加徵10%關稅，均對港股構成壓力。此外，恒指自1月中後期累積升幅不小，現時只是藉勢回調。不過，恒指今日走勢仍未走出19700至20500上落區間，後市無需看得太淡，預料恒指收市有機會站穩2萬點。



陳政深表示，美國對華進口加徵10%關稅，及取消800美元以下包裹關稅豁免的新政策雖然負面，但市場未至於太恐慌。今次加徵10%的稅率，對比特朗普參選總統期間宣稱可能對華加徵60%關稅已算溫和。但加徵關稅對一眾電商如京東集團(09618)和阿里巴巴(09988)始終不利。因此，京東集團股價今日跌逾半成。



阿里巴巴由於本身股價落後，不過有其他利好因素相抵消，因此今日股價逆市升。阿里巴巴近日發布新版通義千問Qwen 2.5-Max人工智能模型，稱其AI模型幾乎全面超越了DeepSeek-V3、GPT-4o和Llama-3.1-405B。



陳政深指，由於電商在美國市場暫時未能如國內般，擁有大倉庫及高效物流相配合，未能產生規模效益，國外的營運成本相對較高，現時加徵關稅，將進一步加大其營運成本，因此加徵關稅影響較大。除了電商外，陳政深預料航運股同樣受影響，畢竟涉及中美之間，甚至美國與多個主要貿易夥伴之間的貿易量，但關稅對航運板塊的實質影響要過一段時間才會浮現，現時股價波動主要受市場情緒牽引。(vs)