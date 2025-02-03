03/02/2025 12:26

《豪論國金－李振豪》全球多極化：金融與軟實力之戰

《豪論國金》上周分析貿易戰釀成全球多極化的可能性，本周焦點在金融戰，或更精準是「去美元化」。



近年美國聯儲局在利率決議上備受質疑，弔詭之處往往是結果與經濟數據大相逕庭，當中主控利率達到美元「武器化」最為人詬病。俄烏戰事爆發後，歐美陣營多番討論如何把凍結的俄羅斯資產支援烏克蘭，最終去年底歐洲議會批准從俄羅斯資產向烏克蘭提供高達350億歐元的貸款。此舉不但篡改傳統金融體制的本質，亦令非歐美陣營國家恐怕他朝其海外儲備也有可能被凍結而遠離美元，「去美元化」便不脛而走。



去年俄羅斯提出新的國際貨幣結算系統「金磚之橋」，冀藉此減少對SWIFT之倚賴，並以本幣作交易，降低美元在國際支付清算扮演之角色。雖然在可見的將來，美元的地位仍堅如磐石，但此舉至少給了世界多一個選擇，可趁機擺脫受美元霸權的影響。美國當然不會坐以待斃，特朗普曾威脅使用非美元作結算者將面臨加徵一倍關稅作懲罰，更有意成立「白宮AI和數字貨幣事務處」，探討推進數字貨幣在國際貨幣市場的角色，藉「穩定幣」與美元掛勾的功能，反向支持美元地位。如斯勞師動眾，折射今天去美元化對美國而言已非紙上談兵。



國際軟實力亦是另類戰場。在拜登任期內，世界各地皆出現不同大小的地緣爭端，美國易帥會否平息各地戰火仍言之尚早，但不能否定多年的戰火削弱了已發展國家在國際上的光環。加上特朗普就職後立即退出氣候協議及世衛組織，涉及全球民生議題，令「地球村民」感受到切膚之痛，進一步令人對已發展國家反感，間接迫使各國主動或被動地在國際舞台上選邊站隊。



預期特朗普的利己主義，國際上排斥異己、以鄰為壑的人設揮之不去，加上去年起歐洲各國右翼抬頭，已發展國家與新興市場的關係料日益疏遠。相反「金磚集團」及「全球南方集團」採取海納百川、合作共贏的態度，重塑新型全球化的秩序，得道多助往往是人心取向的關鍵。預期除了冰冷的經濟數字，國際話語權的再平衡將間接影響投資市場及其資金流向。



共勉之。《東亞銀行財富管理處首席投資策略師 李振豪》



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