03/02/2025 16:15

【特朗普新政】特朗普徵收關稅3大理由被指毫無新意

《經濟通通訊社3日專訊》特朗普於上周六(1日)簽署行政令，對從加拿大和墨西哥進口的商品徵收25%關稅，對從中國進口的商品額外徵收10%關稅。新關稅將於周二(4日)生效。



分析指，美國對這3個國家的部分商品徵收的關稅已經接近，甚至超過特朗普規定的水平。不過，這些關稅只適用於特定類別的商品。目前，根據美國貿易代表辦公室的數據，按價值計算，佔美國商品進口94%的進口工業品的貿易加權平均關稅率為2%。半數工業產品進入美國免關稅。



*特朗普徵收關稅是因為3個原因*



特朗普徵收關稅包括３大理由：第一，為了糾正不公平的貿易行為，徵收關稅可以幫助提振美國製造業，阻止美國因貿易不平衡而被其他國家「剝削」；第二，為聯邦預算增加收入，增加關稅可以彌補減稅的影響；第三，在與外國政府的談判中用作替代制裁的槓桿。



不過，分析認為特朗普毫無新意，美國在歷史上的大部分時期都對進口商品徵收重稅，直到20世紀30年代初，隨著政府領導人接受自由貿易的理念，美國才基本上放棄了這一政策。(rc)