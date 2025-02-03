03/02/2025 10:44

陳茂波：對蛇年市況審慎看好，進一步提升香港上市平台吸引力

《經濟通通訊社3日專訊》財政司司長陳茂波在港交所農曆新年首個交易日開市儀式發表致辭指，對蛇年市況持「審慎看好，樂見更好」的看法，亦對港股持堅定信心，並指未來一定可以進一步提升香港上市平台的吸引力和競爭力，把香港金融業的發展推上另一個高峰。



他指出，剛過去的龍年，恒生指數累升近4500點，升幅逾28%，扭轉連續3個農曆年的跌勢，亦是過去7個農曆年表現最好的一年，而當中科技股表現突出，科技指數累計升幅達51%，個別科技股升幅更達兩倍，市場氣氛回暖，新股上市氣氛跟隨。



他提及，去年首次公開招股集資金額達875億港元，比2023年上升89%，排名重返全球第4、亞洲第二，反映發行人及投資者信心回升，而過去一年港股流動性亦顯著改善，去年每日平均成交額近1320億元，較對上一年升幅逾26%。他指出，個別板塊交投尤其蓬勃，交易所買賣基金、即ETF、期權及期貨等每日平均成交量亦大幅上升。(bn)