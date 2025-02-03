03/02/2025 11:51

陳茂波：綜合AI三句新年賀詞寄語後市，要對危機與變化敏銳

《經濟通通訊社3日專訊》財政司司長陳茂波出席港交所農曆新年首個交易日開市儀式致辭時表示，曾就港股蛇年前景詢問數個熱門人工智能(AI)大模型，稍作綜合後可用三句新年賀詞來概括不同模型的推論，而他本人對蛇年市況看法則是「審慎看好，樂見更好」。



陳茂波表示，AI的三句新年賀語中，第一是：「巧若靈蛇、順勢前行」。他指出，今年投資環境的挑戰包括國際地緣政治、貿易關稅、減息速度慢過預期等，但今年是蛇年，巧若靈蛇，就是要對危機與變化敏銳；順勢前行，就是再多的障礙，都無阻前進的大方向。港股的發展歷史也正好印證這個長期趨勢、長線思維的正確性和合理性。



第二句賀語是：「快閃速進、路路暢通」。他稱，蛇的特徵是靈敏迅速，道路無須平直，卻能在迂迴中快進，路路皆通，「雖然不少人對港股今年的表現有所猶豫，但我卻是有著堅定的信心」。



第三句AI祝賀語是：「金蛇起舞、招財進寶」。在目前的地緣政治格局下，香港將成為內地企業境外發展的首選據點，也是國際企業布局在中國及亞洲發展的首選通道，因此香港會把握好這個歷史機遇，在變局中開新局，全面發揮香港國際化、高效和專業的平台角色和功能，為客戶度身訂造更多產品及服務，更好地滿足他們的不同需要。

