03/02/2025 12:59

金管局：中小企百分百擔保特惠貸款壞帳率升至13.5%

《經濟通通訊社3日專訊》金管局副總裁李達志表示，中小企融資擔保計劃下的百分百擔保特惠貸款壞帳率升至13.5%，呈上升趨勢，該局會小心管理，若出現惡意不還款或走數情況，該局亦很「出力」追討，期望減緩上升勢頭。



李達志表示，有個案開始不還款，金管局立刻聯同銀行與該個案借方商討，及後銀行和借方達成債務重組，在還款安排上提供協助，令該個案貸款質素回復良好。另有不還款的個案，當局立刻追討擔保人，然而擔保人不幸離世，當局亦無放棄，繼續追討，發信予遺產承辦處以及擔保人一方，終達成將全數欠款從擔保人遺產中支付歸還政府。



另外，截至1月15日，八成及九成信貸擔保產品已批出約4.2萬宗申請，涉及金額1454億元。



金管局上月宣布將推出人民幣貿易融資流動資金安排，額度1000億元人民幣，最長期限6個月。金管局預計，2月底前正式落實，爭取日內交侍安排。(bi)