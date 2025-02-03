03/02/2025 09:46

【美國議息】金管局：港息仍可能處較高水平，美國減息存變數

《經濟通通訊社3日專訊》美國聯儲局最新一次議息後維持利率不變，聯邦基金利率目標區間維持於4.25厘至4.5厘。香港金管局表示，該決定符合市場預期，但認為未來減息步伐仍有不少變數，取決於美國通脹及就業數據走勢、之前減息的效果，以及新政府財政及經濟貿易政策對經濟活動的影響。



金管局預期香港利率於可見一段時間仍可能處於較高水平，提醒市民在作出置業、按揭或其他借貸決定時，應繼續小心考慮及管理利率風險。金管局會繼續密切監察市場變化，維持貨幣及金融穩定。當局亦稱，香港金融及貨幣市場流動性平穩，港元匯率穩定；港元拆息在聯匯制度下整體趨近美元息率，較短期限的拆息則同時受本地市場港元資金供求影響，例如季節性因素及資本市場活動等。(rh)