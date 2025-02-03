03/02/2025 13:45

阮國恒:料特定分類貸款比率續有上升壓力，整體風險可控

《經濟通通訊社3日專訊》金管局副總裁阮國恒在出席立法會財經事務委員會會議時表示，銀行業貸款需求持續疲弱，但資產質素可控，過去兩、三年銀行業特定分類貸款比率一直慢慢上升，截至去年9月升至1.99%，去年第4季數據初步與第3季度相若。



他預計，特定分類貸款比率繼續有上升壓力，因為利率較高，內地房地產市場，特別是民企發展商問題未完全解決、本地亦有中小型房地產發展商有流動性緊張，但整體風險可控，因為沒有集中度、銀行特定分類貸款撥備覆蓋率高，不計算抵押品亦達65%。



他提及，當局去年推出9項支持中小企措施，首9個月逾3.1萬家中小企受惠，涉及貸款額度逾730億元。今年會與銀行公會商討再推中小企升級轉型專項貸款，希望幫助企業擴闊市場。



他引述警方數據指，去年首11個月整體香港詐騙數量逾4萬宗，超過2023年全年。金管局今年會繼續投放大量資源，與業界合作，包括提升網上銀行保安措施、加強對可疑交易的客戶示警，提高市場防騙意識及加強公眾教育，亦與警方商討會否有新一輪到大學的教育活動。(bn)