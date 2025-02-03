03/02/2025 14:01

【美國議息】恒生:美國維持利率不變符合預期，料最快6月減息

《經濟通通訊社3日專訊》恒生銀行(00011)經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊昇表示，聯儲局一如市場預期維持利率不變，其聲明刪除有關通脹持續回落至2%的論述，主要反映近月美國通脹有回升的跡象。事實上，通脹回升，以及勞工市場回穩，為聯儲局暫緩減息提供了理據。該行認為隨著美國新政府推行關稅措施，環球以至美國的經濟及貿易環境將轉趨不明朗，聯儲局將更重視未來數據變化，以訂定利率的走向。



*料下次減息時機最早在6月*



恒生銀行財富管理首席投資總監梁君馡表示，聯儲局於1月底議息會維持利率不變，主席鮑威爾指，未來減息需見到通脹穩定下行或勞工市場出現疲弱跡象，目前利率期貨市場預期下次減息時機最早在6月。事實上，於去年12月議息會聯儲局已重新預測2025年內或僅減息兩次，故市場對本次的議息結果反應不大，但更關注特朗普加徵關稅的行動，因這可能推升通脹並迫使聯儲局改變貨幣政策。該行認為今年投資市場的風險因素聚焦於特朗普政策影響，聯儲局減息與否已是其次。



*今年美股部署應分散板塊投資*



梁君馡指出，美國加徵關稅政策開啟之後，市場將更審慎看待股市。尤其美國股市過去兩年主要靠數間科技巨企所帶動，但科技股估值及盈利增長預期已相當高，加上市場對於AI所引發的龐大資金投入有關基建是否過度憧憬正在產生疑慮，料相關板塊未來的波動升溫，影響美股大市表現。所以該行強調今年美股部署應分散板塊投資，注重派息股票，降低對高增長股的依賴。



*料短至中年期美國國債利率保持穩定*



梁君馡提及，亞洲股市方面，美元走強短期對資金流向不利，但特朗普徵關稅對內地經濟的實質影響有限，該行認為亞洲股市中長線將受內地經濟刺激政策，及區內更緊密的貿易聯動所支持。債券市場方面，由於近期聯儲局已充分管理市場對息口的期望，該行預期短至中年期的美國國債利率將保持穩定，於投資組合加入高評級美元債券能鎖定目前較高的收益率並有效控制股票市場出現大幅波動的風險。(bn)