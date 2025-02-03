03/02/2025 16:50
【高息定存】華僑推港元定存優惠，88天或188天享3.68厘
《經濟通通訊社3日專訊》今日為港股農曆新年首個交易日，華僑銀行（香港）推出新春港幣定期存款推廣，香港身份證號碼或出生日期包含數字「8」的現有華僑銀行香港客戶於即日至2月8日期間，以新資金88.8萬元或以上做港幣定期存款，即可享高達3.68厘的新春定期存款優惠，適用於存款期為88天或188天的宏富理財客戶，個人客戶年利率為3.6厘。
恒生銀行上調3個月及6個月港元定存年息分別均至3.3厘，起存額為50萬元，適用於優越理財/優越私人理財戶口透過電話或分行辦理(存款投資總額100萬港元或以上)。
集友120日港元定存年息高達3.55厘，存額由100萬元至5000萬元，適用於客戶透過分行/網上銀行以新資金辦理。(bn)
表列各大銀行定存息率:https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php
恒生銀行上調3個月及6個月港元定存年息分別均至3.3厘，起存額為50萬元，適用於優越理財/優越私人理財戶口透過電話或分行辦理(存款投資總額100萬港元或以上)。
集友120日港元定存年息高達3.55厘，存額由100萬元至5000萬元，適用於客戶透過分行/網上銀行以新資金辦理。(bn)
表列各大銀行定存息率:https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php