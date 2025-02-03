03/02/2025 11:24

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.65452 -71.739 一周 3.65512 -59.571 兩周 3.65369 -15.667 一個月 3.73589 -9.328 兩個月 3.76911 -4.512 三個月 3.76839 -4.512 六個月 3.90566 -2.16 一年 3.92583 -1.399

《經濟通通訊社3日專訊》農曆新年長假結束，港元匯價今日創逾四個月新低，拆息亦全線走軟，其中，隔夜息大跌近72基點至3.65452厘，見逾一周最低，而與樓按相關的一個月拆息連跌兩天，報3.73589厘，創去年9月20日以來最低。一周拆息跌穿4厘，六個月及一年期分別分別降至3.90566厘和3.92583厘。港元匯價今早最低曾見7.7955兌1美元，為去年9月19日後最弱，最新報7.7951，較前收市價仍跌0.03%。*特朗普擬對墨、加、中加徵關稅*美國聯儲局近日議息，聯邦基金利率目標區間維持於4.25厘至4.5厘。香港金管局表示，該決定符合市場預期，但認為未來減息步伐仍有不少變數，預期香港利率於可見一段時間仍可能處於較高水平，提醒市民在作出置業、按揭或其他借貸決定時，應繼續小心考慮及管理利率風險。美國總統特朗普上周六簽署行政命令，對加拿大，墨西哥及中國進口貨徵收關稅。他暗示，可能也對歐盟進口貨開徵關稅。歐盟成員國準備在周二於波蘭華沙舉行的貿易部長級會議時討論有關情況。(cl)資料來源：香港銀行公會