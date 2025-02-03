03/02/2025 11:56

《本港經濟》余偉文︰美國通脹面臨上升風險，料息口維持較高水平

《經濟通通訊社3日專訊》金管局總裁余偉文在立法會財經事務委員會會議上表示，美國經貿政策為美聯儲減息步伐增添變數，美國通脹面臨上升風險，預期美聯儲將放慢減息步伐，美息於可見的一段時間內，仍可能會處於較高水平，金管局會繼續協調銀行業界支持中小企融資，並繼續仔細觀察中美貿易戰和美國關稅政策，對環球經濟、金融市場及通脹的影響。



*聯匯制度仍最適合香港*



余偉文指出，面對外圍環境變化，金管局的工作最重要是保持金融穩定，金融體系亦有不少緩衝和很大抗震力，包括外匯儲備逾4萬億元支持聯匯制度，但他同時指出，一定要提高警覺，做好市場監察，對所有不同變化都要有一個好的應變計劃。



另外，市場有意見表達聯匯是否最適合香港，他指出部分專業評論員、分析員都差不多一致認為，聯匯是最適合香港的貨幣制度，國際貨幣基金組織亦認為聯匯最適合香港。



他又指，內地宏觀政策更加積極，推動經濟持續回升，相信內地一系列措施將有助提振香港經濟和市場信心，在某程度亦可以對沖外圍環境不穩定性。(kl)