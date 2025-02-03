03/02/2025 09:58

《真知灼見－溫灼培》金價離3000美元大關不遠？

《真知灼見》在1月的最後一個交易天（31日），據《路透社》數字顯示，現貨金價高見2817.23美元，為連續第二天破歷史高位。美國聯儲局於上周四（30日）議息會雖拒絕減息，對未來何時減息亦沒多作透露，但這卻未有阻礙金價破頂。至於金價破頂，相信是與內地AI產品宣布面世的消息有關。一點必須理解，現在整個美國經濟都與大型科技公司緊密相連，如果沒有大型科技公司，美國經濟就不會有這麼顯著的成長，美股相信亦難維持如此高的水平。換言之，現今美國經濟狀況良好的神話，很大程度上是建基於美國科技創造能力之上。而在眾多還具開發潛力的科技產品當中，美國似乎就只剩下芯片製造及AI，其他如機械人、清潔能源及電動車等都已落後於中國。但現在我們所見的是，內地AI發展已迎頭趕上，且成本比美國低很多，這無疑嚴重衝擊市場對美國經濟前景的信心。不要忘記，美國現今債務已高達36萬億美元，倘其經濟不能不斷創造出神話，這會嚴重衝擊到市場對美國經濟以至對美元的信心。這正好解釋了上周金價破頂的原因。



*關稅料損美國經濟利金價*



另外值得留意的是，美國總統特朗普已正式宣布對加拿大及墨西哥進口貨品徵收25%關稅及對中國貨品加徵10%關稅，並於2月4日起生效，現在正等待上述國家對美國的報復行動。先不要說這些國家會否對美國報復，單是以美國與加拿大及墨西哥供應鏈之間千絲萬縷的關係，倘因要面對高關稅而導致當中供應鏈斷裂，對美國經濟帶來的衝擊相信也是難於想象。而任何能使美國經濟受損的因素，都可視為利好黃金，似乎金價走向3000美元大關又邁進了一大步！就讓我們先觀察美國徵收加拿大關稅後對美國經濟所帶來的影響。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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