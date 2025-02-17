03/02/2025 08:54

【ＡＩ】硅基流動與華為推出基於昇騰雲的DeepSeek模型

《經濟通通訊社3日專訊》華為雲在微信公眾號公告，DeepSeek-R1開源後引發全球用戶和開發者關注，硅基流動和華為雲團隊聯合首發並上線基於華為雲昇騰雲服務的DeepSeekR1/V3推理服務。



華為雲指出，得益於自研推理加速引擎加持，硅基流動和華為雲昇騰雲服務支援部署的DeepSeek模型，可獲得持平全球高端GPU部署模型的效果。該服務提供穩定、生產級服務能力，讓模型能夠在大規模生產環境中穩定運行，並滿足業務商用部署需求。



硅基流動成立於2023年8月，創辦人兼CEO袁進輝是前一流科技(OneFlow)創辦人兼CEO，曾任微軟亞洲研究院主管研究員，發明全球最快的大規模主題模型訓練系統LightLDA，獲得微軟亞洲研究院院長特別獎。(lc)