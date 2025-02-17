03/02/2025 09:03

【ＡＩ】特朗普晤黃仁勳，據報討論DeepSeek和晶片出口

《經濟通通訊社3日專訊》據外電報道，美國總統特朗普上周五（1月31日）和英偉達行政總裁黃仁勳在白宮會面，雙方討論了DeepSeek和收緊人工智能(AI)晶片出口的問題。不過，這次會面是在DeepSeek推出之前就已經確定的。



消息稱，特朗普認為DeepSeek的出現意味美國公司不必花費巨資打造低成本AI替代品。



特朗普在會面後向記者表示，雙方進行了不錯的會談，兩人會談很愉快。他稱，將推進關稅，並堅稱最終將對晶片加徵關稅。



英偉達發言人在聲明指出，公司很高興有機會與特朗普會面，討論半導體和人工智能政策，黃仁勳和特朗普討論了加強美國技術和AI領導力的重要性。



早前有報道指，特朗普政府正考慮收緊對英偉達專為中國市場設計的H20晶片的銷售限制。黃仁勳1月初曾表示希望和特朗普見面，並期待新政府能夠減少監管限制，雙方已為此次會面籌備數周。(lc)