03/02/2025 09:36

【ＡＩ】新加坡將就DeepSeek晶片來源續與美密切合作

《經濟通通訊社3日專訊》美國據報正在調查內地AI大模型DeepSeek疑繞道新加坡購買英偉達的先進晶片。新加坡當局否認了這一說法。



新加坡貿工部日前發布聲明稱，我們預期像英偉達這樣的美國公司遵守美國的出口管制和新加坡的司法。新加坡的海關和執法機構將繼續與美國對等部門密切合作。



聲明又指，新加坡是國際商業中心，美國和歐洲的大公司在這裏都有大量業務。根據英偉達解釋，許多客戶利用它們在新加坡的商業實體，為運往美國和其他西方國家的產品採購晶片。英偉達還說，沒有理由相信DeepSeek從新加坡獲得任何出口管制產品。



早前有外電報道，美國正調查DeepSeek是否通過在新加坡的第三方，購買英偉達的先進晶片，如果屬實，這涉嫌規避美國對AI晶片的出口管制。報道指，目前已在馬來西亞、新加坡和阿拉伯聯合酋長國等國追蹤到有組織地向中國走私人工智能晶片的活動。



對此，英偉達發言人表示，公司要求合作夥伴遵守所有適用的法律，如果收到任何違規的訊息，會採取相應措施。該公司早前發聲明暗示，相信DeepSeek沒有違反美國的出口管制。(lc)