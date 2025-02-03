03/02/2025 09:26

【大國博弈】專家：美國加稅對華影響暫時不太嚴重

《經濟通通訊社3日專訊》美國總統特朗普2月1日簽署行政命令，將對中國、加拿大和墨西哥加徵關稅，他還明確表示三國無法阻止關稅的實施。不過有分析人士表示，美國對中國商品加稅在現階段看來似乎並不那麼嚴重。



保銀投資公司總裁兼首席經濟學家張志偉表示，針對中國的加徵10%關稅「不會對中國經濟造成太大衝擊」，「我不認為中國將不得不採取貨幣貶值等行動來進行彌補」。不過，張志偉認為，中美之間的貿易談判將是一個長期的過程。



據彭博經濟研究的專家稱，關稅增加10%可能會削減中國對美國的出口的40%，可這只佔國內市場總值(GDP)的0.9%。



對於中方宣稱將採取反制措施捍衛自己的權益，法國外貿銀行經濟學Gary Ng指出，中國可能會對美國進口產品徵收對等關稅，限制關鍵材料的出口，並限制某些美國公司進入中國市場。他補充，中國「也可能看到分化美國盟友，並與其他國家建立更牢固關係的機會」。(ry)