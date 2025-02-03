03/02/2025 11:21

【大國博弈】前美聯儲顧問涉嫌為華竊密被捕，中方稱反對抹黑行為

《經濟通通訊社3日專訊》據《路透》報道，美國司法部宣布，美聯儲局前高級顧問John Harold Rogers因涉嫌為中國竊取美聯儲局機密而被捕。



Rogers曾於2010年至2021年擔任美聯儲局國際金融部高級顧問，據稱他與為中國情報和安全機構工作、並假扮研究生的中國同謀共享機密信息。美國聯邦檢察官辦公室發言人稱，法官下令將Rogers關押至周二(4日)的拘留聽證會。



中國駐美國大使館發言人表示不了解此案的具體情況，但重申「中國是一個堅持法治的國家」。發言人還說，中國不干涉他國內政，「我們反對任何以所謂『間諜風險』為借口抹黑和攻擊中國的行為。」(ry)