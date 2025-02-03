03/02/2025 14:22

【大國博弈】瑞銀：美國加稅打擊中國經濟增長和通脹，人幣貶壓增

《經濟通通訊社3日專訊》投行瑞銀稱，若美國對中國商品加徵10%關稅持續，將導致中國出口下降、投資和消費減弱，進而對中國國內生產總值(GDP)增長造成0.3-0.4個百分點的拖累。



該行首席中國經濟學家汪濤的最新評論指出，關稅導致的美國和北美經濟成長放緩可能對中國的出口和經濟成長帶來額外下行壓力，出口衝擊也可能對中國的通脹產生負面影響，大概為0.2個百分點。



「這些預測是基於2018-19年美國前幾輪關稅上調的經驗和我們先前的情境分析，中國採取的報復措施非常有限，相信不會針對10%的關稅上調立即採取反制措施，而會保持談判與合作的大門敞開。」她說。



汪濤又指，這次關稅上調顯然來得較快，稅率也較低，但對中國進一步徵稅的時間和規模仍然存在很大的不確定性，因為特朗普政府正在徹底審查其貿易政策，各種報告將於4月1日前提交，屆時可能考慮進一步的關稅行動。基於美國可能會進一步徵收關稅以及中國政府加大政策支持力度，該行維持2025年中國GDP增長4%的預估。



汪濤並稱，特朗普就職後沒有立即上調關稅，致使人民幣在1月底出現升值，此次上調關稅可能將給人民幣帶來新的貶值壓力。該行認為美元將保持強勢或進一步走強，且中國出口產品關稅可能進一步上調，因此維持今年底美元兌人民幣在7.6的預測。(ry)