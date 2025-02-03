03/02/2025 18:03

《行業數據》年初五內地3.2億人次跨區域流動，同比增5%

《經濟通通訊社3日專訊》據交通運輸部消息，2025年2月2日（春運第20天，農曆正月初五），全社會跨區域人員流動量32194.3萬人次，環比增長2.4%，比2024年同期增長4.9%。



當日，鐵路客運量1460.6萬人次，環比增長9.2%，比2024年同期增長2.5%。公路人員流動量30349萬人次，環比增長2.2%，同比增長5%。其中，公路營業性客運量2959萬人次，環比增長10.7%，同比增長19.4%；高速公路及普通國省道非營業性小客車人員出行量27390萬人次，環比增長1.3%，同比3.7%。水路客運量141.9萬人次，環比下降3.4%，同比下降5%。民航客運量242.83萬人次，環比增長1.94%，同比增長1.38%。



春節返程高峰料在農曆初六、初七兩天，2025年綜合運輸春運工作專班數據顯示，2月3日（初六）全社會跨區域人員流動量預計達33365萬人次。(ry)