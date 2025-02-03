03/02/2025 09:45

【聚焦人幣】特朗普對華加徵關稅，離岸人幣一度跌穿7.37

《經濟通通訊社3日專訊》美國總統特朗普上周六(1日)下令自周二(4日)起對中國進口商品加徵10%關稅，對加拿大和墨西哥進口商品加徵25%關稅，稱在因毒品芬太尼和非法移民進入美國而引發的國家緊急狀態結束之前，這些關稅將一直有效。墨西哥和加拿大立即揚言要徵收報復性關稅，中國則表示將向世貿組織提起訴訟及將採取相應反制措施。



中美貿易戰再起，離岸人民幣急挫，周一(3日)開市後一度大跌逾600點，連穿7.35、7.36、7.37，目前跌幅收窄，報7.3509。



人民幣期即市場因農曆春節休市，周三(5日)開市。節前人民銀行強調要堅定不移保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，而當時外媒引述消息指，對於是否有必要讓人民幣貶值以應對特朗普政府的新關稅，中國政府決策層存在分歧。(sl)