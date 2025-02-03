03/02/2025 11:08

【大國博弈】美方以芬太尼為由加徵關稅，公安部：甩鍋推責

《經濟通通訊社3日專訊》對於美國以芬太尼問題為由自明日起對中國進口產品加徵10%關稅，中國公安部發言人表示，中方對此強烈不滿，堅決反對，並指美國芬太尼危機的根源在其自身，減少國內毒品需求、加強執法合作才是治本之策，一味向他國甩鍋推責無助於真正解決問題，也將嚴重損害中美雙方禁毒領域的合作和信任基礎。中方敦促美方糾正錯誤做法，維護中美禁毒合作來之不易的良好局面，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。



發言人又強調，中國是世界上禁毒政策最嚴格、執行最徹底的國家之一。作為聯合國三項禁毒公約締約國，中國始終堅定履行國際禁毒義務，並積極與包括美國在內的世界各國開展禁毒國際合作。中方在本國並無規模性濫用情況下，本著人道主義善意，應美方請求，於2019年在全球率先正式整類列管芬太尼類物質，而美國至今都未永久性整類列管。中方整類列管後，未再收到美方查獲來自中國此類物質的通報。(sl)