03/02/2025 14:08

【大國博弈】中國據報準備與美方貿易協商，包括承諾不貶值人民幣

《經濟通通訊社3日專訊》據《華爾街日報》報道，中國已準備一份與特朗普政府開展貿易協商的初步方案，其中包括再次承諾不透過人民幣貶值來支持出口。



報道發出後，離岸人民幣跌幅收窄，現跌284點，報7.3434。



*北京方面希望將TikTok視為商業問題*



報道引述知情人士指，中國擬避免特朗普提高關稅的其他舉措，將包括增加對美國投資，以及承諾減少輸送芬太尼前體。北京方面還希望將TikTok視為商業問題，這意味著它可能會允許TikTok母公司字節跳動的投資者與有興趣的美國投資者展開交易談判。



知情人士稱，作為協商準備工作的一部分，北京方面討論的一項提議，將圍繞在恢復一項被稱為「第一階段」的貿易協議。



中國在2020年與特朗普政府簽署的「第一階段」貿易協議，內容為美方要求中國兩年內增加採購2000億美元的美國出口商品。不過，隨著新冠疫情爆發，中國政府未有達到該目標。《路透》上月曾引述一份白宮貿易備忘錄草案報道，特朗普正指示聯邦機構評估中國在「第一階段」貿易協議下的表現。(sl)