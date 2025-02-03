03/02/2025 09:05

【特朗普新政】丘應樺：港商界已作準備，冀藉電商拓展減關稅影響

《經濟通通訊社3日專訊》美國確認將對中國出口產品加徵10%關稅。商務及經濟發展局長丘應樺接受電台專訪時指出，本港商界對美國總統特朗普再度上場已有準備，政府會幫助商界擴展離岸貿易，以應對風險，例如不再在港生產，發展更多離岸貿易，做好兩手準備，可以將任何不利於營商和貿易的風險減少。



*續開拓包括中亞國家等新興市場*



丘應樺指出，今年會繼續外訪，開發更多新興市場，包括到中亞國家尋找商機。其中，自特首率團到中東後，很多企業和商會都到中東摸索門路，部分已經開始在地業務，並與當地簽署運輸物流等方面的合作備忘錄。他續指出，在中亞國家之中，中國與哈薩克斯坦有經濟合作機制，香港亦有加入。



他亦提到，很多中國出口貨品都經香港轉口，香港發展電商的目標是讓內地和香港企業利用電商走向其他經濟體。而去年香港進出口有上升，不過上升勢頭緩慢，受全球經濟、地區戰亂等影響，但亦稱香港始終有優勢，希望全球經濟環境改變，或者中美關係經過兩國元首溝通，有更好的合作空間。



*支援中小企亦要平衡政府財政能力*



至於市民北上消費趨勢，丘應樺鼓勵零售餐飲業界應變，推陳出新吸客。另一方面，市場預期今年美國減息步伐放慢，能否再加強支援中小企，丘應樺指，政府已重推中小企融資擔保「還息不還本」等，在考慮不同措施時，亦要平衡政府財政能力。(rh)