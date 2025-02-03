03/02/2025 16:34

《本港經濟》第四季GDP初值按年增2.4%，全年升2.5%

《經濟通通訊社3日專訊》政府統計處公布，根據預先估計數字，2024年第四季本地生產總值按年實質上升2.4%，較第三季增長1.9%加快，又略勝市場預估升2.3%。2024年全年與2023年比較，本地生產總值實質上升2.5%。



經季節性調整後按季比較，第四季實質本地生產總值按季上升0.8%，預估為增長0.9%。



*政府：今年香港經濟預期可錄增長*



政府發言人表示，實質本地生產總值繼2023年增長3.2%後，2024年全年合計進一步溫和增長2.5%。整體貨物出口在外部需求改善下恢復增長。訪港旅客繼續上升，以及其他跨境經濟活動改善，帶動服務輸出繼續上升。隨著整體經濟繼續擴張，整體投資開支進一步增加。然而，受市民消費模式改變的影響，私人消費開支錄得輕微下跌。



展望未來，雖然外圍環境的不確定性增加，2025年香港經濟預期可錄得進一步增長。美國實施的貿易保護政策可能會干擾全球貿易流向，對香港的貨物出口造成負面影響。相關政策亦可能導致美國的減息步伐放緩，令港元匯率在更長時間維持高企。然而，國家實施積極的政策提振內地經濟，將有助增強市場信心，並惠及香港各個經濟環節。中央政府的多項惠港措施，加上特區政府一系列推動經濟增長的舉措，亦會為不同經濟活動提供支持。



2024年第四季及全年本地生產總值的修訂數字和更詳細的統計數字，以及2025年本地生產總值實質增長的預測，將會在今年2月26日發表2025-26年度《財政預算案》時公布。



*私人消費開支第四季按年跌0.2%*



私人消費開支在2024年第四季按年實質下跌0.2%，較第三季1.3%的跌幅有所收窄。2024年全年，私人消費開支實質按年下跌0.6%。政府消費開支在第四季按年實質上升1.9%，全年政府消費開支實質上升0.9%。本地固定資本形成總額在第四季按年實質下跌0.9%，而第三季則上升5.7%。2024年全年，本地固定資本形成總額實質按年上升2.4%。



*全年貨品出口總額升4.7%*



貨品出口總額與上年同期比較錄得1.2%的實質升幅，升幅較第三季的4%有所放緩。貨品進口在第四季實質上升0.1%，而第三季的升幅為2.8%。2024年全年比較，貨品出口總額及貨品進口分別錄得4.7%及2.3%的實質升幅。



服務輸出繼第三季實質上升2.9%後，在第四季與上年同期比較進一步上升5.6%。服務輸入在第四季實質上升8.7%。2024年全年服務輸出及服務輸入分別按年錄得4.8%及11.8%的實質升幅。(cl)



