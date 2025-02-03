03/02/2025 16:38

《本港經濟》香港12月零售貨值按年跌9.7%，全年跌7.3%

《經濟通通訊社3日專訊》本港零售業總銷貨價值連跌十個月。據政府統計處公布臨時估計數字，2024年12月的零售業總銷貨價值為328億元，按年下跌9.7%，較11月跌7.3%跌幅擴大。扣除其間價格變動後，銷貨數量跌幅亦由11月的8.4%擴大至12月的11.5%。



*第四季經調整零售業銷貨值按季下跌0.1%*



2024年第四季與第三季比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌0.1%，總銷貨量則料下跌0.2%。



2024年全年的零售業總銷貨價值的臨時估計為3768億元，按年下跌7.3%，而總銷貨數量的臨時估計則下跌9%。2024年全年的零售業網上銷售價值的臨時估計為317億元，按年下跌2.6%。



*銷貨值下跌反映市民節日期間外遊影響*



政府發言人表示，12月零售業總銷貨價值按年進一步下跌，部分反映更多市民在節日期間外遊的影響。第四季合計，零售業總銷貨價值按年下跌6.7%，跌幅較上一季的9.6%有所收窄。展望未來，發言人指出零售業的短期表現將繼續受旅客和市民消費模式轉變所影響。然而，國家推出多項提振內地經濟及惠港措施，加上特區政府積極推動旅遊業發展和提振市面氣氛，以及就業收入增加，均對零售業有利。



*全年珠寶首飾及名貴禮物銷貨價值跌14.5%*



2024年12月，珠寶首飾、鐘表及名貴禮物的銷貨價值按年下跌13.8%；超級市場貨品下跌3.1%；服裝下跌11.1%；食品、酒類飲品及煙草下跌0.6%；百貨公司貨品下跌8.9%。



去年全年，珠寶首飾、鐘表及名貴禮物的銷貨價值下跌14.5%。超級市場貨品銷貨價值下跌1.5%；服裝下跌10.6%；食品、酒類飲品及煙草下跌3.2%；電器及其他未分類耐用消費品下跌11.3%。(cl)