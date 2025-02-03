03/02/2025 09:17

【外圍經濟】美國上周新領失業救濟人數降至20.7萬，低於預期

《經濟通通訊社3日專訊》美國上周新領失業救濟人數減少1.6萬人至20.7萬人，低於市場預估的22.5萬人。



美國勞工部數據顯示，持續申領失業救濟人數較上周觸及的3年多高位下降至4.2萬人，至185.8萬人。



*第4季GDP低於市場預期*



美國去年第4季國內生產總值(GDP)初值，以年率計按季升2.3%，低於市場預期的2.6%，亦較第三季的3.1%放緩。期內個人消費支出物價指數(PCE)初值升4.2%，核心PCE初值上升2.5%，前一個季度為增長2.2%。美國去年全年GDP增長為2.8%，略低於2023年的2.9%。(rc)