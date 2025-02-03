03/02/2025 09:41

【特朗普新政】加拿大向美國商品徵收25%關稅，墨西哥日內回應

《經濟通通訊社3日專訊》美國總統特朗普宣布向加拿大和墨西哥徵收25%關稅的威脅後，加墨兩國以針鋒相對的措施反擊美國的關稅，全球貿易戰展開序幕。



加拿大總理杜魯多周日(2日)表示，該國將對價值1550億加元（約1060億美元）的美國商品徵收25%的關稅，而墨西哥總統辛鮑姆則表示周一（3日）會徵收報復性關稅。



在得知加拿大向美國反擊後，特朗普表示，美國不需要加拿大的任何東西，美國擁有無限的能源，該自己製造汽車。他再次呼籲加拿大成為美國的第51個州。



與此同時，歐盟表示，將對任何貿易夥伴不公平或任意對歐盟商品加徵關稅的行為作出堅決回應。(rc)