03/02/2025 14:16

【特朗普新政】貿易戰席捲市場，投資者將選擇美元及躲避股市

《經濟通通訊社3日專訊》隨著特朗普宣布最新關稅措施，金融市場迎來現實考驗。分析指，投資者最初可能會青睞美元，美元匯率有望創下新高。與此同時，由於加拿大、墨西哥及中國都誓言要報復美國的關稅行動，投資者將規避美股市場。



Eurizon SLJ Capital行政總裁Stephen Jen向彭博社表示：「貿易緊張局勢可能在短期內升級，因為其他國家出於政治因素的考慮會報復或效仿美國的政策。短期而言這應該會支持美元進一步走強，及推高美國國債孳息率」。



瑞穗證券駐東京首席全球策略師Shoki Omori表示：「雖然特朗普的聲明暗示美元過強可能會影響金融市場，但總體前景保持不變，即關稅和國內通脹壓力可能會維持美元升值的基本趨勢」。



法國興業銀行美國利率策略主管Subadra Rajappa則表示：「如果股市下跌，我預計投資者會湧向債市，關稅上調對通脹的影響可能導致通脹預期上升、孳息率曲線趨平」。(rc)