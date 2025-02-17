04/02/2025 11:29

花旗對人工智能發展領域股票目標價 股份 目標價 阿里巴巴(09988) 137港元 騰訊(00700) 563港元 百度(BIDU.US) 139美元

《經濟通通訊社4日專訊》花旗研究報告指出，DeepSeek AI以其低成本、高性能的開源MoE（Mixture of Experts）架構方法令行業驚訝。該行認為，DeepSeek及其他中國模型的高效低成本模式將有助於加速全球人工智能應用的發展，並可能推動2025年人工智能應用的拐點。在人工智能發展領域選股方面，該行偏好排名依次為阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)及百度(BIDU.US)。報告指出，DeepSeek繞過昂貴的CUDA基礎設施，直接優化PTX。採用MoE架構，擁有6710億參數和370億激活參數。通過結合MoE、MLA、MTP、無輔助損失和FP8，DeepSeek模型可以更高效，使用更少內存，並降低訓練和推理成本。該行認為投資者目前低估中國互聯網公司對人工智能方面的努力，同時認為在DeepSeek公布後，將有更多美國模型尋求複製這種低成本方法，可能有助於加速採用率、加快應用開發並支持貨幣化。該行預計模型訓練成本將進一步下降，人工智能模型的採用可能在2025年達到拐點。雖然計算能力仍然重要，但算法創新是降低訓練成本的關鍵。開源也可能成為未來模型的常態。該行指，圍繞DeepSeek的炒作亦有可能引起各國的審查，可能短期內限制DeepSeek在某些市場的廣泛採用。(kl)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。