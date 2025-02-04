04/02/2025 17:01

《外圍焦點》亞特蘭大聯儲總裁發表講話，美國公布耐用品訂單

《經濟通通訊社4日專訊》受特朗普關稅戰影響，美股昨日連續第二個交易日走低，道指一度瀉逾600點。不過，白宮隨後決定暫緩對墨西哥、加拿大徵收關稅一個月，美股跌幅收窄。道指收市跌122.75點或0.28%，報44421.91點；標普500指數跌45.96點或0.76%，報5994.57點；納指跌235.49點或1.2%，報19391.96點。港股方面，恒生指數收市報20789，升572點或2.8%，成交1619億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間5日凌晨12:00am，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克就住房問題發表講話。3:00am，三藩市聯邦儲備銀行總裁戴利參加討論，主題為「2025年經濟：關稅、減稅與特朗普的影響」。



數據方面，今晚11:00pm，美國公布12月耐用品訂單，跌幅料由1.2%擴大至2.2%；12月工廠訂單跌幅料由0.4%擴大至0.8%。



在美國，今日公布業績的公司有：Advanced Micro Devices(US.AMD)、谷歌(US.GOOG)、默沙東(US.MRK)、貝寶(US.PYPL)等。(wa)