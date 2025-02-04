04/02/2025 08:21

板塊/個股 新聞內容 出口、電商股：

創科實業(00669)、

阿里巴巴(09988)、

京東(09618) 特朗普警告華府可能調高針對中國加徵的關稅幅度，而非10%；

歐盟計劃對SHEIN在銷售中遵守消費者法的情況展開調查 四環醫藥(00460) 發盈警，料去年虧損擴至最多6億元人民幣 古茗控股(01364)、

茶百道(02555)、

奈雪的茶(02150) 茶飲第三股公開招股，入場費4016元，

騰訊參與基購 電影股：

阿里影業(01060)、

貓眼娛樂(01896)、

IMAX中國(01970) 中國內地2025年春節檔票房80.20億元人民幣，

創紀錄新高 綠城中國(03900) 預期去年盈利降幅不超50% 遠洋集團(03377) 倫敦法院批准60億美元債務重組計劃 香港寬頻(01310) 與I Squared磋商仍在進行，尚未達成協議 恒大汽車(00708) 資金不足無法確保部分服務，審計工作受影響；

中國恒大(03333)清盤聆訊改至2月17日舉行

名稱 報價（美元） 升跌 紐約期油 72.38 +0.10% 布倫特期油 75.50 -0.22% 黃金現貨 2813.33/盎司 -0.05% 黃金期貨 2848.84/盎司 -0.29%

【要聞盤點】1、美國總統特朗普的最新關稅政策令市場避險情緒大升，然而最新消息指特朗普同意暫緩一個月對加拿大及墨西哥加徵關稅措施，加上據報中國準備與美國展開貿易談判，美股三大指數收市報跌，道指跌122點；標普500指數跌45點；納指跌235點。中國金龍指數跌37點，百勝中國和百度對指數拖累最大。日經期貨截至上午8時05分跌15點。2、美國或24小時內與中國就關稅問題對話，特朗普稱若無協議達成，關稅將調高。《華爾街日報》此前引述知情人士稱，中國已準備好一份初步方案，包括再次承諾不會推進人民幣貶值。3、特朗普簽署行政令，指示成立主權財富基金，或用於促成TikTok出售，基金將於12個月內成立。4、1月美國ISM製造業指數自2022年以來首次重返擴張區間。5、本港去年第四季GDP估增2.4%，全年增長2.5%。6、A股今日仍休市，春節假期1月28日至2月4日休市，共放假8天，港股通暫停交易。7、全球投資研究公司Bernstein表示，國產AI大模型DeepSeek與華為昇騰晶片的整合，標誌著中國AI生態系統形成閉環的分水嶺時刻。【焦點股】【油金報價】