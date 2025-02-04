04/02/2025 15:47

【ＡＩ熱潮】OpenAI和韓國Kakao宣布開展戰略合作

《經濟通通訊社4日專訊》OpenAI和韓國IT巨頭Kakao將開展戰略合作，共同發展AI技術和開發產品。



Kakao代表鄭臣雅和OpenAI行政總裁Sam Altman周二(4日)舉行記者座談會。根據合作協議，Kakao將在KakaoTalk、Kanana等旗下核心服務中使用OpenAI的最新AI技術應用程式編程介面。Kakao還將引進ChatGPT企業版，加快推進向「AI原生企業」轉型。



Altman表示，對與Kakao開展合作表示滿意。OpenAI可在所有領域和Kakao進行合作，希望兩家公司以後共同開發出更多產品。(rc)