04/02/2025 17:21

羅淑佩：1月份訪港旅客約474萬人次，創疫情後單月最高

《經濟通通訊社4日專訊》文化體育及旅遊局（文體旅局）局長羅淑佩表示，踏入2025年第一個月，訪港旅客的初步數字約474萬人次，其中來自內地的旅客約373萬人次，兩項數字分別按年升24%及25%，創下疫情後單月最高訪港旅客和內地入境旅客人次記錄。



*黃金周首七日酒店入住率達九成*



羅淑佩下午在立法會經濟發展事務委員會會議，就《香港旅遊業發展藍圖2.0》的開場發言稱，今年內地春節黃金周首七日訪港旅客人次接近125萬，當中內地入境旅客超過106萬人次，非內地入境旅客超過18萬人次。酒店入住率整體達到九成。內地入境旅行團方面，黃金周首七日已有超過2000團到港，其中年初三有超過440團，創下單日內地旅行團最高訪港的記錄，在業界齊心協力下，旅行團整體有序順暢。



*倡人人都是旅遊大使*



她指出，當局鼓勵持份者因應旅客的旅遊喜好和消費觀念及模式勇於在《藍圖2.0》的基礎上作出新嘗試和提出新建議，為《藍圖2.0》不斷注入新的生命力，而倡導全體市民建立「人人都是旅遊大使」的意識，是她為《藍圖2.0》確立的其中一個重點，因此鼓勵業界朋友，以至所有香港市民，一同以熱情好客的態度歡迎旅客，冀大家一起做到「做多一步，好客之道」。



就個別的旅遊項目，文體旅局會因應需要，邀請相關政策局及部門在日後共同出席會議。當局亦會繼續加強與旅遊業界及社會各界合作，推動香港旅遊業的繁榮健康發展。(cl)