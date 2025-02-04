04/02/2025 19:03

《再戰明天》歐元區公布PPI，美國公布ADP就業變動

《經濟通通訊社4日專訊》歐元區公布PPI，及美國公布ADP就業變動，料為周三（5日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，巴基斯坦總統扎爾達里訪問中國，並將與國家主席習近平就全球和地區問題舉行會談（至7日）。周三本港時間4:00pm，瑞典央行執委會會議舉行。



*日本及美國公布PMI*



數據方面，周三8:30am（本港時間．下同），日本公布1月綜合採購經理人指數；1月服務業採購經理人指數。6:00pm，歐元區公布12月生產者物價指數，年率跌幅料由1.2%收窄至0.1%，月率升幅料由1.6%收窄至0.5%。9:15pm，美國公布1月ADP就業變動，料由12.2萬升至15萬。9:30pm，美國公布12月貿易收支，料由負782億美元惡化至負968億美元。10:45pm，美國公布1月綜合採購經理人指數，料由55.4降至52.5；1月服務業採購經理人指數料由56.8降至52.9。(wa)