04/02/2025 15:18

【ＡＩ】景順:中美人工智能發展差距縮小，相對美股偏好中國股票

《經濟通通訊社4日專訊》對於關於DeepSeek及環球人工智能發展，景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，隨著投資者開始預期未來市場對高科技半導體芯片的需求將下降，上周美國股市蒸發數千億美元。投資者近期開始發現，這家鮮為人知的中國人工智能公司已實現與美國人工智能巨頭相媲美的性能表現水平。最令人震驚的是，儘管在獲得先進半導體芯片的渠道方面受限，但DeepSeek仍以極低的成本取得突破性發展。



他指出，事件更廣泛的影響可能是，儘管美國對硬件出口實施限制，但中國科技公司仍能實現創新，特別是在軟件方面。但DeepSeek的創始人近期亦表示，公司面臨的最大問題是無法獲得先進芯片。與此同時，由於現有模型已達到數據峰值，美國人工智能軟件的發展似乎已趨於穩定。美國科技巨頭的高層承認，未來的發展可能需要建立全新的模型，即基於推理（而非原始數據）的模型。這一發展可能會使未來的人工智能模型轉為更依賴特定應用積體電路(ASIC)，而非目前的圖像處理器(GPU)。



他提及，如果未來人工智能趨勢是基於推理的模型，中國人工智能公司有機會在更公平的環境中競爭。目前，美國並無就向中國出口ASIC實施重大限制。尚不能確定未來哪家全球半導體公司將在製造推理芯片上佔據領先地位。與GPU相比，推理芯片的價格及製造難度均較低，因此，許多大型科技公司（包括中國科技公司）均有望成為強有力的參與者。如果未來人工智能更少地依賴於先進的運算能力，而是更多地依賴於推理能力，則這項軟件優化轉變可能會讓更多的人工智能公司有機會獲得公平競爭的機會。



他認為，這亦引發市場對目前人工智能領域獲得的巨額投資以及相關投入是否物有所值的疑問。這正是他認為目前美國股市高度集中只是暫時現象的原因。他認為適宜對美國市場採取同等權重的配置方法，相對美國超大型股，更偏好中小型股；而相對美國股票，更偏好中國股票。中國股票（尤其是中國科技公司）的估值較美國同業公司存在大幅折讓，與人工智能發展差距縮小的情況類似，中國股票與美國股票的估值差距亦在縮小。(bn)