04/02/2025 12:43

綠科科技國際(195)合營雷尼森地下總儲備礦石噸數減0.2%

《經濟通通訊社4日專訊》綠科科技國際(00195)公布，Bluestone Mines Tasmania合營企業的雷尼森項目，於2024年3月31日的總探明及概略儲量為821萬公噸(錫品位為1.37%，含錫量為11.22萬公噸)。



於過去的12個月，雷尼森地下的總儲備礦石噸數減少0.2%；雷尼森地下的儲備錫品位下降7.4%；雷尼森地下的儲量含錫減少7.7%。



礦山壽命仍約10年，大部分礦石採自高品位的Area 5及Leatherwood礦體；年平均開採的錫品位為1.35%，加工後的錫品位為1.66%（分選後）。Ringrose礦區的近期勘探活動繼續發現大量礦化物，有可能為資源庫存增加更多材料。



應公司要求，公司股份已自2024年9月2日上午9時正起於聯交所暫停買賣，以待刊發公司截至2024年6月30日止六個月之未經審核中期業績。(bn)